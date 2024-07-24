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24 июля, 20:11

Сбежавший в Турцию подрывник машины военного вскоре будет отправлен в Москву

Подорвавший авто военного в Москве прошёл медкомиссию и готовится к отправке в РФ

Уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, который подорвал авто военного в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, который подорвал авто военного в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Евгений Серебряков, который подорвал автомобиль военного в Москве, в скором времени будет отправлен из Турции в Россию. По информации телеграм-канала SHOT, преступник уже прошёл необходимую для этого медкомиссию.

Евгений Серебряков, который подорвал автомобиль военного в Москве, в скором времени будет отправлен из Турции в Россию. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что в ближайшее время подрывник будет отправлен в Россию самолётом Бодрум – Москва. Кроме того, предварительно, по подозрению в соучастии задержан турецкий водитель, который вёз преступника из аэропорта.

Брат подрывника рассказал SHOT, что общался последний раз с родственником вчера и о том, что он планирует заложить бомбу под авто, не знал и сильно удивился.

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Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находились офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме. Им оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. В соцсетях его имя написано на украинском языке.

Оксана Попова
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