Сбежавший в Турцию подрывник машины военного вскоре будет отправлен в Москву
Подорвавший авто военного в Москве прошёл медкомиссию и готовится к отправке в РФ
Уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, который подорвал авто военного в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Евгений Серебряков, который подорвал автомобиль военного в Москве, в скором времени будет отправлен из Турции в Россию. По информации телеграм-канала SHOT, преступник уже прошёл необходимую для этого медкомиссию.
Евгений Серебряков, который подорвал автомобиль военного в Москве, в скором времени будет отправлен из Турции в Россию. Видео © Telegram / SHOT
Известно, что в ближайшее время подрывник будет отправлен в Россию самолётом Бодрум – Москва. Кроме того, предварительно, по подозрению в соучастии задержан турецкий водитель, который вёз преступника из аэропорта.
Брат подрывника рассказал SHOT, что общался последний раз с родственником вчера и о том, что он планирует заложить бомбу под авто, не знал и сильно удивился.
Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находились офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме. Им оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. В соцсетях его имя написано на украинском языке.