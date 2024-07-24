Сбежавший в Турцию подрывник машины военного вскоре будет отправлен в Москву

Евгений Серебряков, который подорвал автомобиль военного в Москве, в скором времени будет отправлен из Турции в Россию. По информации телеграм-канала SHOT, преступник уже прошёл необходимую для этого медкомиссию.

Евгений Серебряков, который подорвал автомобиль военного в Москве, в скором времени будет отправлен из Турции в Россию. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что в ближайшее время подрывник будет отправлен в Россию самолётом Бодрум – Москва. Кроме того, предварительно, по подозрению в соучастии задержан турецкий водитель, который вёз преступника из аэропорта.