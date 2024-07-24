Менеджер-волжанин с соцсетями на украинском: Что известно о задержанном в Турции подрывнике

Подрывником, который заложил СВУ под днище автомобиля военного в Москве, оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. По данным SHOT , мужчина увлекался оружием и искал работу менеджера, до этого работал в банке. В соцсетях его имя написано на украинском языке.

Спустя три часа после подрыва злодей вылетел в турецкий Бодрум из Внуково чартерным рейсом авиакомпании Pegasus. Как сообщило турецкое МВД, в 9:40 диверсант по прибытию в страну покинул здание аэропорта, но вскоре сотрудники российского подразделения Интерпола связались с турецкими коллегами, сообщив им оперативную информацию. Видео с моментом задержания Серебрякова Life.ru публиковал здесь.