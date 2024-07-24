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24 июля, 15:33

Менеджер-волжанин с соцсетями на украинском: Что известно о задержанном в Турции подрывнике

Авто военного в Москве подорвал 30-летний уроженец Волгоградской области

Подрывником, который заложил СВУ под днище автомобиля военного в Москве, оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. По данным SHOT, мужчина увлекался оружием и искал работу менеджера, до этого работал в банке. В соцсетях его имя написано на украинском языке.

Спустя три часа после подрыва злодей вылетел в турецкий Бодрум из Внуково чартерным рейсом авиакомпании Pegasus. Как сообщило турецкое МВД, в 9:40 диверсант по прибытию в страну покинул здание аэропорта, но вскоре сотрудники российского подразделения Интерпола связались с турецкими коллегами, сообщив им оперативную информацию. Видео с моментом задержания Серебрякова Life.ru публиковал здесь.

Подозреваемый в подрыве авто в Москве Евгений Серебряков. Фото © SHOT

Подозреваемый в подрыве авто в Москве Евгений Серебряков. Фото © SHOT

Напомним, что сегодня утром на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser с офицером ВС РФ и его супругой внутри. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь.Женщину увезли в больницу с рваными ранами лица. Виновник подрыва смог сбежать в Турцию, но его уже задержали.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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