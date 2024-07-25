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25 июля, 13:06

Задержанный в Турции подрывник был гордостью лицея Урюпинска

Взорвавший машину военного урюпинец Серебряков получал губернаторскую стипендию

Мужчина, подорвавший авто военного в Москве. Обложка © X / Ali Yerlikaya

Мужчина, подорвавший авто военного в Москве. Обложка © X / Ali Yerlikaya

Уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, который заложил СВУ под днище автомобиля военного в Москве, был одним из лучших учеников в своей школе и даже получал губернаторскую стипендию. Его имя до сих пор указано на сайте лицея Урюпинска, где он обучался.

Кроме того, он оказался участником и призёром олимпиад по обществознанию и экономике, отличился на городских Юношеских Чтениях "Сталинградская битва в истории России", выступал на областной краеведческой конференции и даже ездил в Москву на Всероссийские краеведческие чтения юных туристов-краеведов.

Напомним, что имя Серебрякова стало известно на всю страну после того, как утром 24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Внутри находились офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь, а его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Виновник подрыва изначально сбежал в Турцию, но там его задержали. В скором времени Серебряков будет экстрадирован из Турции в Россию.

Алексей Берковиц
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