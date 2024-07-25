Задержанный в Турции подрывник был гордостью лицея Урюпинска
Взорвавший машину военного урюпинец Серебряков получал губернаторскую стипендию
Мужчина, подорвавший авто военного в Москве. Обложка © X / Ali Yerlikaya
Уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, который заложил СВУ под днище автомобиля военного в Москве, был одним из лучших учеников в своей школе и даже получал губернаторскую стипендию. Его имя до сих пор указано на сайте лицея Урюпинска, где он обучался.
Кроме того, он оказался участником и призёром олимпиад по обществознанию и экономике, отличился на городских Юношеских Чтениях "Сталинградская битва в истории России", выступал на областной краеведческой конференции и даже ездил в Москву на Всероссийские краеведческие чтения юных туристов-краеведов.
Напомним, что имя Серебрякова стало известно на всю страну после того, как утром 24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Внутри находились офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь, а его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Виновник подрыва изначально сбежал в Турцию, но там его задержали. В скором времени Серебряков будет экстрадирован из Турции в Россию.