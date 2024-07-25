Задержанный в Турции подрывник был гордостью лицея Урюпинска

Уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, который заложил СВУ под днище автомобиля военного в Москве, был одним из лучших учеников в своей школе и даже получал губернаторскую стипендию. Его имя до сих пор указано на сайте лицея Урюпинска, где он обучался.