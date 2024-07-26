Подрывник автомобиля в Москве хотел из Турции уехать на Украину
СК: Обвиняемый в подрыве авто в Москве после Турции хотел уехать на Украину
Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков собирался после Турции уехать на Украину, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Мужчине предъявили обвинение по статьям "Покушение на убийство двух лиц" и "Незаконный оборот взрывных устройств".
Обвиняемый в подрыве авто в Москве после Турции хотел уехать на Украину. Видео © Telegram / Следком
"В ходе допроса Серебряков сообщил об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля по заказу Службы безопасности Украины, в том числе о встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства. Из Турции Серебряков собирался на Украину", — говорится в сообщении.
На допросе Евгений заявил, что его задержали перед получением украинского паспорта. После следственных действий обвиняемый будет помещён под стражу. Также уточняется, что украинские кураторы оплачивали расходы обвиняемому при подготовке к преступлению.
Напомним, утром 24 июля на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. В тот момент во внедорожник сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, но он всё равно смог самостоятельно оказать себе помощь. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали Евгения Серебрякова, который, как оказалось, покинул РФ сразу после закладки взрывчатки. За взрыв ему предлагали 20 тысяч долларов и паспорт Украины.
Telegram / Следком