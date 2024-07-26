Подрывник автомобиля в Москве хотел из Турции уехать на Украину

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков собирался после Турции уехать на Украину, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Мужчине предъявили обвинение по статьям "Покушение на убийство двух лиц" и "Незаконный оборот взрывных устройств".

Обвиняемый в подрыве авто в Москве после Турции хотел уехать на Украину. Видео © Telegram / Следком

"В ходе допроса Серебряков сообщил об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля по заказу Службы безопасности Украины, в том числе о встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства. Из Турции Серебряков собирался на Украину", — говорится в сообщении.