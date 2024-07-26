"Это дурачок": В лицее шокированы поступком выпускника, обвиняемого в подрыве авто в Москве
Директор лицея, в котором обучался подрывник Серебряков, в шоке от его поступка
Евгений Серебряков, который подорвал авто военного в Москве и сбежал в Турцию. Обложка © Life.ru
Обвиняемый в подрыве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков шокировал своим поступком всех своих бывших педагогов. Как рассказала РИА "Новости" директор лицея в Урюпинске Ирина Сагалаева, учителя помнят выпускника совершенно иным.
Директор сообщила, что весь педагогический состав шокирован поступком выпускника. Она призналась, что сейчас Серебряков — совсем не тот, что раньше. Сагалаева охарактеризовала его как тихого и одарённого ребёнка и призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся. По её словам, в школе он участвовал в олимпиадах и писал научные работы. Более того, он вне конкурса поступил в Высшую школу экономики.
"Если это профессионал какой-то, его бы не поймали. Это, простите, дурачок, который попался на удочку. Я по-другому не знаю, как ещё сказать", — подчеркнула педагог.
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Водителю оторвало ступни, однако он всё равно смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали подозреваемого Евгения Серебрякова. Он покинул Россию всего через три часа после закладки взрывного устройства. За границей мужчина собирался купить лодку и уплыть в Грецию. Также турецкие власти установили его связи с бандами работорговцев. В России мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Сегодня его экстрадировали в РФ.