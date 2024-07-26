"Это дурачок": В лицее шокированы поступком выпускника, обвиняемого в подрыве авто в Москве

Директор сообщила, что весь педагогический состав шокирован поступком выпускника. Она призналась, что сейчас Серебряков — совсем не тот, что раньше. Сагалаева охарактеризовала его как тихого и одарённого ребёнка и призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся. По её словам, в школе он участвовал в олимпиадах и писал научные работы. Более того, он вне конкурса поступил в Высшую школу экономики.