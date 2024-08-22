Украинский диверсант раскрыл на видео особое задание по подрыву важной цели в Крыму

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ опубликовал кадры допроса агентов Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Их задержали в Керчи и Севастополе.

Агенты ГУР МО Украины дали показания после задержания сотрудниками ФСБ РФ. Видео © Пресс-служба ЦОС ФСБ России

В ЦОС отметили, что задержанный в Севастополе агент прошёл на территории Незалежной минно-взрывную и стрелковую подготовку. Также он обучался методам выявления наружного наблюдения и конспиративным способам связи. Сотрудники ФСБ обнаружили у мужчины в автомобиле взрывчатку. Первую самодельную бомбу он создал, вернувшись в РФ осенью 2023 года.

«Как я понял, это взрывное устройство должно было быть использовано для разрушения газовой трубы», — пояснил задержанный.

Ещё один мужчина, которого также задержали в Севастополе, предоставлял спецслужбам Украины данные, в частности, о расположении военных объектов в Крыму.

Другой задержанный — гражданин Молдавии — рассказал, что в апреле этого года в Сети начал тайно сотрудничать с представителем спецслужб Украины. Тот дал ему задание собирать и передавать сведения, фотографировать и делать видео мест нахождения военной техники и позиций российской системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Мне позвонил Александр, сотрудник спецслужбы Украины. Сказал, что нужно сделать серьёзное задание, скинул координаты. Я пошёл по ним <…> там был чёрный пакет, замотанный изолентой. Когда открыл пакет, там был электрический щиток и какой-то механизм, белый провод», — рассказал диверсант.