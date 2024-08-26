У боевиков из Ингушетии нашли шведский гранатомёт, используемый ВСУ в зоне СВО 26 августа, 09:03 Полиция во время оперативных мероприятий. Обложка © Life.ru

В Ингушетии силовики обнаружили шведский гранатомёт, используемый в зоне спецоперации против российской армии, во время обысков в домах боевиков, состоящих в секте баталхаджинцев*. Об этом сообщает Mash Gor.

В Ингушетии нашли шведское оружие у боевиков. Фото © Telegram / Mash Gor

По предварительной информации, оружие в Россию переправил контрабандист и лидер террористической организации Ильяс Белхароев, который сбежал на Украину ещё в 2015 году. Сейчас против него возбуждено уголовное дело об участии в террористическом сообществе и членстве в незаконном вооружённом формировании.

Ранее также сообщалось, что трое жителей дагестанского Каспийска, недавно арестованные по делу о терроризме, планировали с коктейлями молотова напасть на местный храм. По версии следствия, 22-летний Гусейн Абдуллаев и 19-летний Мухаммад Рамазанов работали грузчиками на складе транспортной компании и являлись приверженцами запрещённого религиозного движения. Они решили начать борьбу против "неверных" и "творящих беззаконие" силовиков.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

Авторы Татьяна Миссуми