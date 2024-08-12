Познакомились на работе: Раскрыт план боевиков из Каспийска, собиравшихся устроить взрыв в храме

Трое жителей дагестанского Каспийска, недавно арестованные по делу о терроризме, планировали с коктейлями молотова напасть на местный храм. По версии следствия, 22-летний Гусейн Абдуллаев и 19-летний Мухаммад Рамазанов работали грузчиками на складе транспортной компании и являлись приверженцами запрещённого религиозного движения. Они решили начать борьбу против "неверных" и "творящих беззаконие" силовиков.

Как пишет "Коммерсант" в середине июня Рамазанов принёс присягу Абдуллаеву. Террористы решили действовать после того, как другие боевики совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Они завербовали 34-летнего ранее судимого Рашида Карибова, бывшего их коллегой, и решили устроить "акцию" с бомбой и ножами.

Компоненты взрывчатки покупались в хозяйственных магазинах. Сначала боевики планировали устроить взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или в любом другом месте, где ожидалось скопление силовиков, а затем решили пролезть через забор церкви с бомбой, коктейлями Молотова и травматическим пистолетом.