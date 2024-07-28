Три жителя Каспийска арестованы за подготовку к убийствам полицейских и подрыву храма

Суд в Каспийске распорядился арестовать трёх жителей, которые собирались напасть на полицию и устроить взрыв в церкви, по подозрению в создании террористического сообщества, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

"Рассмотрены ходатайства в отношении трёх жителей города Каспийска, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Суд своими постановлениями избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — пояснили в инстанции.