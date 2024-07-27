Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 10:02

Боевики раскрыли на видео детали подготовки к убийствам полицейских и подрыву храма в Дагестане

ФСБ показала видео задержания боевиков, планировавших взрыв церкви в Каспийске

ФСБ опубликовала видео с задержания и последовавшего допроса террористов, которые собирались устроить взрыв в церкви иконы Казанской Божией матери в Каспийске.

Задержание и допрос планировавших взрыв церкви в Каспийске. Видео © Пресс-служба ФСБ

Один из задержанных рассказал на допросе, что они собирались изготовить бомбу и взорвать её в церкви, пока другой террорист должен был раздобыть оружие, чтобы напасть с ним на сотрудников. Секрет изготовления взрывного устройства открылся боевикам после изучения информации в неком телеграм-канале. После этого один из них приобрёл на рынках все необходимые компоненты.

Со слов террориста, для конспирации и отвода глаз они при общении между собой называли оружие "удочками".

ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, планировавших поджог мечети в Белгороде
ФСБ задержала двух жителей Мариуполя, планировавших поджог мечети в Белгороде

Ранее сотрудникам ФСБ и МВД удалось предотвратить теракт в Дагестане. Правоохранители задержали троих жителей Каспийска, которые планировали взорвать церковь, находящуюся на улице Ленина возле спортзала. При обысках у них нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления и холодное оружие.

Обложка ©

Пресс-служба ФСБ

Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • Религия
  • Происшествия
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров