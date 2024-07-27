Боевики раскрыли на видео детали подготовки к убийствам полицейских и подрыву храма в Дагестане

Один из задержанных рассказал на допросе, что они собирались изготовить бомбу и взорвать её в церкви, пока другой террорист должен был раздобыть оружие, чтобы напасть с ним на сотрудников. Секрет изготовления взрывного устройства открылся боевикам после изучения информации в неком телеграм-канале. После этого один из них приобрёл на рынках все необходимые компоненты.