Боевики раскрыли на видео детали подготовки к убийствам полицейских и подрыву храма в Дагестане
ФСБ показала видео задержания боевиков, планировавших взрыв церкви в Каспийске
ФСБ опубликовала видео с задержания и последовавшего допроса террористов, которые собирались устроить взрыв в церкви иконы Казанской Божией матери в Каспийске.
Задержание и допрос планировавших взрыв церкви в Каспийске. Видео © Пресс-служба ФСБ
Один из задержанных рассказал на допросе, что они собирались изготовить бомбу и взорвать её в церкви, пока другой террорист должен был раздобыть оружие, чтобы напасть с ним на сотрудников. Секрет изготовления взрывного устройства открылся боевикам после изучения информации в неком телеграм-канале. После этого один из них приобрёл на рынках все необходимые компоненты.
Со слов террориста, для конспирации и отвода глаз они при общении между собой называли оружие "удочками".
Ранее сотрудникам ФСБ и МВД удалось предотвратить теракт в Дагестане. Правоохранители задержали троих жителей Каспийска, которые планировали взорвать церковь, находящуюся на улице Ленина возле спортзала. При обысках у них нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления и холодное оружие.
Пресс-служба ФСБ