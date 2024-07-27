Задержанные в Каспийске признались, что хотели взорвать церковь и убить полицейских
Террористы, задержанные в Дагестане, признали, что планировали взорвать церковь и напасть на полицейских с ножами. Об этом они рассказали на допросе, видео которого распространила ФСБ.
"Мы решили делать бомбу. Решили взорвать церковь на улице Ленина возле спортзала", — признался один из задержанных за подготовку серии атак в Каспийске.
Также боевики объяснили, что планировали напасть с ножами на сотрудников правоохранительных органов, которые патрулируют улицы.
Напомним, ранее ФСБ и МВД предотвратили теракты в Дагестане. Задержаны трое жителей Каспийска, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм.