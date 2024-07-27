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Регион
27 июля, 07:33

Задержанные в Каспийске признались, что хотели взорвать церковь и убить полицейских

Террористы, задержанные в Дагестане, признали, что планировали взорвать церковь и напасть на полицейских с ножами. Об этом они рассказали на допросе, видео которого распространила ФСБ.

"Мы решили делать бомбу. Решили взорвать церковь на улице Ленина возле спортзала", — признался один из задержанных за подготовку серии атак в Каспийске.

Также боевики объяснили, что планировали напасть с ножами на сотрудников правоохранительных органов, которые патрулируют улицы.

Стало известно о задержанных в Каспийске после обысков
Стало известно о задержанных в Каспийске после обысков

Напомним, ранее ФСБ и МВД предотвратили теракты в Дагестане. Задержаны трое жителей Каспийска, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм.

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Криминальная хроника МВД Дагестана

Наталья Афонина
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