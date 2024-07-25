Стало известно о задержанных в Каспийске после обысков
МВД Дагестана: В результате оперативных действий в Каспийске есть задержанные
Проводимые правоохранителям следственные мероприятия в Каспийске завершены. В результате них несколько человек были задержаны, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
"Оперативные мероприятия, проводимые правоохранителями по несколькими адресам в Каспийске завершены. Задержанные есть, угрозы для мирного населения никакой нет", — рассказали в ведомстве.
Что послужило причиной начала для оперативных действий, неизвестно. В связи с чем были задержаны граждане, также не уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные засели в квартире многоэтажного жилого дома в Каспийске и угрожают взрывом. Жильцов многоэтажки эвакуировали. Также в доме отключили электричество. Позже МВД опровергло информацию о забаррикадировавшихся лицах и заявило, что силовики провели оперативно-следственные мероприятия в Каспийске по нескольким адресам.
Life.ru