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25 июля, 19:49

Стало известно о задержанных в Каспийске после обысков

МВД Дагестана: В результате оперативных действий в Каспийске есть задержанные

Проводимые правоохранителям следственные мероприятия в Каспийске завершены. В результате них несколько человек были задержаны, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

"Оперативные мероприятия, проводимые правоохранителями по несколькими адресам в Каспийске завершены. Задержанные есть, угрозы для мирного населения никакой нет", — рассказали в ведомстве.

Что послужило причиной начала для оперативных действий, неизвестно. В связи с чем были задержаны граждане, также не уточняется.

Силовики начали обыск квартиры в Каспийске, где может находиться взрывное устройство
Силовики начали обыск квартиры в Каспийске, где может находиться взрывное устройство

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные засели в квартире многоэтажного жилого дома в Каспийске и угрожают взрывом. Жильцов многоэтажки эвакуировали. Также в доме отключили электричество. Позже МВД опровергло информацию о забаррикадировавшихся лицах и заявило, что силовики провели оперативно-следственные мероприятия в Каспийске по нескольким адресам.

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Life.ru

Оксана Попова
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