Стало известно о задержанных в Каспийске после обысков

Проводимые правоохранителям следственные мероприятия в Каспийске завершены. В результате них несколько человек были задержаны, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

"Оперативные мероприятия, проводимые правоохранителями по несколькими адресам в Каспийске завершены. Задержанные есть, угрозы для мирного населения никакой нет", — рассказали в ведомстве.

Что послужило причиной начала для оперативных действий, неизвестно. В связи с чем были задержаны граждане, также не уточняется.