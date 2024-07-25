Силовики начали обыск квартиры в Каспийске, где может находиться взрывное устройство
SHOT: В Каспийске обыскивают квартиру, где может находиться взрывное устройство
Прямо сейчас проходит обыск в квартире на улице Алфёрова в дагестанском Каспийске. Проверяется сообщение о нахождении в доме самодельного взрывного устройства, сообщил источник SHOT.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные засели в квартире многоэтажного жилого дома в Каспийске и угрожают взрывом.
По данным телеграм-канала, жильцов многоэтажки эвакуировали. Также в доме отключили электричество. На улицах видны тяжёлая техника и сотрудники спецслужб.
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