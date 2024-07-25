Силовики начали обыск квартиры в Каспийске, где может находиться взрывное устройство

Прямо сейчас проходит обыск в квартире на улице Алфёрова в дагестанском Каспийске. Проверяется сообщение о нахождении в доме самодельного взрывного устройства, сообщил источник SHOT.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные засели в квартире многоэтажного жилого дома в Каспийске и угрожают взрывом.