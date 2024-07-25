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25 июля, 19:00

Силовики начали обыск квартиры в Каспийске, где может находиться взрывное устройство

SHOT: В Каспийске обыскивают квартиру, где может находиться взрывное устройство

Прямо сейчас проходит обыск в квартире на улице Алфёрова в дагестанском Каспийске. Проверяется сообщение о нахождении в доме самодельного взрывного устройства, сообщил источник SHOT.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные засели в квартире многоэтажного жилого дома в Каспийске и угрожают взрывом.

По данным телеграм-канала, жильцов многоэтажки эвакуировали. Также в доме отключили электричество. На улицах видны тяжёлая техника и сотрудники спецслужб.

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Shutterstock / FOTODOM / SGr

Никита Никонов
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