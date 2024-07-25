Обыски завершены: В МВД Дагестана рассказали о ситуации в Каспийске
МВД Дагестана: Силовики завершили обыски в многоквартирном доме в Каспийске
Сотрудниками правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам проведены оперативно-следственные мероприятия. Обложка © Криминальная хроника МВД Дагестана
Силовики провели оперативно-следственные мероприятия в Каспийске по нескольким адресам. Как сообщила пресс-служба МВД Дагестана, данные о забаррикадировавшихся людях в многоэтажке не соответствуют действительности.
"Распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся лицах не соответствует действительности. В настоящий момент мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен. Ситуация под полным контролем силовиков Дагестана", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные засели в квартире многоэтажного жилого дома в Каспийске и угрожают взрывом. Жильцов многоэтажки эвакуировали. Также в доме отключили электричество.