Обыски завершены: В МВД Дагестана рассказали о ситуации в Каспийске

Силовики провели оперативно-следственные мероприятия в Каспийске по нескольким адресам. Как сообщила пресс-служба МВД Дагестана, данные о забаррикадировавшихся людях в многоэтажке не соответствуют действительности.

"Распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся лицах не соответствует действительности. В настоящий момент мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен. Ситуация под полным контролем силовиков Дагестана", — сказано в сообщении.