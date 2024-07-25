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25 июля, 19:30

Обыски завершены: В МВД Дагестана рассказали о ситуации в Каспийске

МВД Дагестана: Силовики завершили обыски в многоквартирном доме в Каспийске

Сотрудниками правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам проведены оперативно-следственные мероприятия. Обложка © Криминальная хроника МВД Дагестана

Сотрудниками правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам проведены оперативно-следственные мероприятия. Обложка © Криминальная хроника МВД Дагестана

Силовики провели оперативно-следственные мероприятия в Каспийске по нескольким адресам. Как сообщила пресс-служба МВД Дагестана, данные о забаррикадировавшихся людях в многоэтажке не соответствуют действительности.

"Распространяемая в социальных сетях информация о забаррикадировавшихся лицах не соответствует действительности. В настоящий момент мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен. Ситуация под полным контролем силовиков Дагестана", сказано в сообщении.

Силовики начали обыск квартиры в Каспийске, где может находиться взрывное устройство
Силовики начали обыск квартиры в Каспийске, где может находиться взрывное устройство

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные засели в квартире многоэтажного жилого дома в Каспийске и угрожают взрывом. Жильцов многоэтажки эвакуировали. Также в доме отключили электричество.

Оксана Попова
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