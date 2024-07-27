Собирались напасть на полицейских и храм: В Дагестане предотвратили теракты
ФСБ и МВД предотвратили теракты в Дагестане
ФСБ во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Задержаны трое жителей Каспийска, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм.
"В Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя — приверженцы запрещённой на территории России международной террористической организации граждане РФ, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также православного храма в Каспийске", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
При обысках у них нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги террористической организации, а в мобильных телефонах — инструкции по ведению боевых действиё в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, сборке СВУ, зажигательных устройств и ручных гранат.
Террористы дали признательные показания.
Напомним, что 23 июня в Дагестане произошёл теракт, который боевики совершили по этой же схеме. Группа вооружённых террористов совершила нападения в Махачкале и Дербенте: они расстреляли сотрудников полиции, а также подожгли церковь и синагогу. Теракт унёс жизни 22 человек, в том числе 17 правоохранителей и одного православного священника. Всех пятерых боевиков ликвидировали. Позже ФСБ пресекла атаку террориста на православный храм в Майкопе и поджог мечети в Белгороде.
ТАСС/AP