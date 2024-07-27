Собирались напасть на полицейских и храм: В Дагестане предотвратили теракты

ФСБ во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Задержаны трое жителей Каспийска, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм.

"В Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя — приверженцы запрещённой на территории России международной террористической организации граждане РФ, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также православного храма в Каспийске", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

При обысках у них нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги террористической организации, а в мобильных телефонах — инструкции по ведению боевых действиё в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, сборке СВУ, зажигательных устройств и ручных гранат.