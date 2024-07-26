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26 июля, 10:38

Суд приговорил двух россиян к 15 и 22 годам за организацию теракта в Шереметьево

Второй Западный окружной военный суд приговорил повара из Самары Илью Ковылкова и активиста из Московской области Михаила Дария к 15 и 22 годам лишения свободы за подготовку теракта в аэропорту Шереметьево по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в суде.

"По совокупности преступлений окончательно назначить Дарию 22 года, из них 3 года — в тюрьме, 19 лет — в колонии строгого режима, штраф в размере 600 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год после отбытия наказания и запретом администрировать сайты на срок 2 года. Ковылкову — 15 лет, из них 3 года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима, 600 тысяч рублей штрафа", — говорится в сообщении.

Кроме того, военный суд выяснил, что осуждённые хотели вступить в террористическую организацию. Вместе с тем они вели пропаганду терроризма среди российской молодёжи в мессенджере.

В суде установили, что мужчины планировали взорвать с помощью беспилотников около семи топливных цистерн на Центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево для расшатывания обстановки в России. Ковылков занимался поиском компонентов для взрывчатки, а Дарий, который прежде уже был судим, вёл подготовку будущих участников диверсий в запрещённых в нашей стране чатах телеграм-каналов.

Планировавший теракт в Шереметьево стремился стать разведчиком на Украине
Планировавший теракт в Шереметьево стремился стать разведчиком на Украине

Напомним, обвиняемым в подготовке теракта в подмосковном аэропорту Шереметьево было обещано вознаграждение в размере трёх тысяч долларов, которое должно было поступить с Украины. Уточняется, что деньги злоумышленники не получили. 24 июля гособвинение запросило для Михаила Дария и Ильи Ковылкова 28 лет и 21 год лишения свободы. Также прокурор потребовал взыскать с них штраф в размере 1,5 миллиона рублей с каждого.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Дарья Нарыкова
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