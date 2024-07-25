Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали три тысячи долларов

Обвиняемым в подготовке теракта в подмосковном аэропорту Шереметьево обещали за их преступление три тысячи долларов. Как сообщили корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в силовых структурах, это "вознаграждение" должно было поступить с Украины.

"Им обещали заплатить три тысячи долларов. Средства должны были отправить c Украины", — рассказал журналистам собеседник информагентства, уточнив, что злоумышленники этих денег так и не увидели.

Во Втором западном окружном военном суде 24 июля гособвинение запросило для Михаила Дария и Ильи Ковылкова 28 лет и 21 год тюремного заключения соответственно. Также прокурор требует взыскать с них штраф в размере 1,5 миллиона рублей с каждого.

Следствие считает, что злоумышленники планировали взорвать топливные резервуары, которые располагаются на территории центральной заправочной станции в Шереметьево. Также правоохранители рассказали, что обвиняемые действовали по указанию украинских спецслужб и занимались пропагандой терроризма в некоторых мессенджерах.