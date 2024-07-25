Планировавший теракт в Шереметьево стремился стать разведчиком на Украине

Готовивший теракт в московском аэропорту Шереметьево Михаил Дарий намеревался обучаться в академии разведки Украины. Такие данные были озвучены во время судебного разбирательства во втором Западном окружном военном суде, пишет РИА "Новости".

"В ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины", — сообщает агентство со ссылкой на материалы суда.

Сообщается, что подозреваемые Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Они хотели подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево. Также доказано, что они занимались пропагандой терроризма в телеграм-канале. Им вменяют подготовку к теракту и попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ.