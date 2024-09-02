Крымчанин по указке Киева фотографировал ПВО, и теперь ему грозит пожизненное за госизмену

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму россиянина, по заданию Киева собиравшего данные о дислокации средств ПВО на территории полуострова. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Мужчина 2001 года рождения сам связался с представителями противника.

Допрос крымчанина, задержанного за съёмку систем ПВО. Видео © ФСБ России

«В сентябре 2023 года <...> связался с координатором. Они занимались диверсиями в отношении Вооружённых сил Российской Федерации. Я заснял местонахождение ПВО, нашёл координаты и скинул их координатору. После этого меня задержали», — признался пособник Киева.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене, крымчанину грозит серьёзный срок — вплоть до пожизненного. У фигуранта изъяли средства связи с той самой перепиской с куратором.