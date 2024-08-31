ФСБ задержала мужчину, вербовавшего жителей Майкопа в ряды террористов

ФСБ задержала мужчину, который на территории Адыгеи вербовал местных жителей в террористов. Он оказался приверженцем международной террористической организации (МТО). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопаности.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который осуществлял вербовку рекрутов в интересах террористических формирований», — сказали в ЦОС.

Как сообщает ФСБ, задержанный придерживался идеологии запрещённой на территории РФ международной террористической организации (МТО), а также присягнул на верность её главарю. По указке зарубежных эмиссаров он занимался вербовкой жителей Майкопа, подстрекая тех к нападению на представителей правоохранительных органов и последующему выезду в одну из стран Центральной Азии.

При задержании у преступника изъяли средства связи, на которых были найдены доказательства контакта с МТО, а также видеозапись с присягой на верность. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической). Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Проводятся дополнительные следственные процедуры.