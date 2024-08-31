Полтонны взрывчатки и сотни «стволов»: ФСБ отчиталась о борьбе с подпольными оружейниками за лето

За лето 2024 года сотрудники ФСБ изъяли у подпольных оружейников почти полтонны взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Работа велась совместно в МВД.

За первые два месяца лета силовики пресекли преступную деятельность 288 человек из 51 региона России, в том числе новых регионов, Кавказа и Крыма. Все эти люди были причастны к незаконному обороту оружия.

«Из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулемёты, автоматы, пистолеты, гранатомёты, огнемёты, мины и гранаты), более 467 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 тысяч патронов различного калибра», — сообщили в ЦОС.