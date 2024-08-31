Полтонны взрывчатки и сотни «стволов»: ФСБ отчиталась о борьбе с подпольными оружейниками за лето
ФСБ: За лето у подпольных оружейников изъяли почти полтонны взрывчатки
За лето 2024 года сотрудники ФСБ изъяли у подпольных оружейников почти полтонны взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Работа велась совместно в МВД.
За первые два месяца лета силовики пресекли преступную деятельность 288 человек из 51 региона России, в том числе новых регионов, Кавказа и Крыма. Все эти люди были причастны к незаконному обороту оружия.
«Из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулемёты, автоматы, пистолеты, гранатомёты, огнемёты, мины и гранаты), более 467 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 тысяч патронов различного калибра», — сообщили в ЦОС.
Недавно в Москве сотрудники силовых структур изъяли из продажи более трёх тысяч устройств шпионской спецтехники. Теперь задержанному грозит лишение свободы на срок до четырёх лет или же штраф до 200 тысяч рублей. Прежде он уже привлекался за подобные действия.
Shutterstock / FOTODOM / SGr