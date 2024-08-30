ФСБ показала видео задержания колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ
Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с задержанием двух граждан Республики Колумбия, подозреваемых в наёмничестве и участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). В ходе обыска у них нашли и изъяли банковские карты и документы.
Видео задержания двух колумбийцев, подозреваемых в наёмничестве. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Также в числе изъятых вещей — военная форма со знаками различия батальона «Карпатская сечь», фотографии наёмников в Киеве в местной газете «Преса» и украинский военный билет на имя Медины Аранды Хосе Арона, выданный в июне этого года.
В видео показаны изъятые документы, а также вещи наёмников, доказывающие их причастность к ВСУ. При себе у задержанных были различные националистические шевроны и фотографии, сделанные во время службы в украинских войсках.
Напомним, ранее стало известно о задержании двух экс-наёмников ВСУ из Колумбии. Суд в Москве арестовал их за участие в боях против РФ. Подозреваемым вменяется ст. 359 УК РФ «Наёмничество». Оба будут находиться в изоляторе до 22 октября 2024 года.
ЦОС ФСБ РФ