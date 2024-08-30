ФСБ показала видео задержания колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с задержанием двух граждан Республики Колумбия, подозреваемых в наёмничестве и участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). В ходе обыска у них нашли и изъяли банковские карты и документы.

Видео задержания двух колумбийцев, подозреваемых в наёмничестве. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Также в числе изъятых вещей — военная форма со знаками различия батальона «Карпатская сечь», фотографии наёмников в Киеве в местной газете «Преса» и украинский военный билет на имя Медины Аранды Хосе Арона, выданный в июне этого года.