ФСБ: В Москве из продажи изъято 3 000 устройств шпионской спецтехники

В Москве сотрудники силовых структур изъяли из продажи более трёх тысяч устройств шпионской спецтехники. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Изъятие 3000 шпионских устройств в Москве. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, связанная с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Подозреваемый организовал канал поставки из-за рубежа большого объёма устройств <…> с целью сбыта через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров», — подчеркнули в ведомстве.

Помимо того, официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что видеозаписывающая аппаратура была замаскирована под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители. Товары поступали в РФ из других стран.

Теперь задержанному грозит лишение свободы на срок до четырёх лет или же штраф до 200 тысяч рублей. Ранее мужчина уже был судим за подобное преступление. В этот раз он полностью признал свою вину.