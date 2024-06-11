Коварные вуайеристы подложили камень-шпион в женский туалет на подмосковном пляже

На пляже в Электростали Московской области обнаружили камень-шпион, в котором была спрятана камера видеонаблюдения. Об этом сообщает SHOT.

В Электростали в районе Южных прудов нашли замаскированную под камень камеру в общественном женском туалете. Видео © VK / "Подслушано в Электростали"

Замаскированное устройство нашли у Южных прудов в одной из общественных кабинок. Камера с несколькими запасными аккумуляторами снаружи выглядела, как крупный камень. Однако, если присмотреться, можно увидеть объектив.

Шпионский девайс нашли утром — до того, как на пляж пришла основная масса посетителей, что и сорвало планы любителей подглядывать. Камера изъята, её владельцев уже устанавливают.