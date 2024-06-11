Коварные вуайеристы подложили камень-шпион в женский туалет на подмосковном пляже
SHOT: Камень-шпион обнаружили в кабинке женского туалета в Электростали
На пляже в Электростали Московской области обнаружили камень-шпион, в котором была спрятана камера видеонаблюдения. Об этом сообщает SHOT.
В Электростали в районе Южных прудов нашли замаскированную под камень камеру в общественном женском туалете. Видео © VK / "Подслушано в Электростали"
Замаскированное устройство нашли у Южных прудов в одной из общественных кабинок. Камера с несколькими запасными аккумуляторами снаружи выглядела, как крупный камень. Однако, если присмотреться, можно увидеть объектив.
Шпионский девайс нашли утром — до того, как на пляж пришла основная масса посетителей, что и сорвало планы любителей подглядывать. Камера изъята, её владельцев уже устанавливают.
Ранее Life.ru рассказывал о другом скандале со скрытой камерой в Подмосковье. В марте в одном из салонов красоты в Щёлкове прошли обыски из-за слитых в Сеть видео с обнажёнными клиентками. Одна из бывших сотрудниц сообщила, что владелец заведения часто предлагал своим сотрудницам процедуру эпиляции с большим дисконтом, а проводилась она как раз в помещении с камерой.