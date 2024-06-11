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11 июня, 13:05

Коварные вуайеристы подложили камень-шпион в женский туалет на подмосковном пляже

SHOT: Камень-шпион обнаружили в кабинке женского туалета в Электростали

На пляже в Электростали Московской области обнаружили камень-шпион, в котором была спрятана камера видеонаблюдения. Об этом сообщает SHOT.

В Электростали в районе Южных прудов нашли замаскированную под камень камеру в общественном женском туалете. Видео © VK / "Подслушано в Электростали"

Замаскированное устройство нашли у Южных прудов в одной из общественных кабинок. Камера с несколькими запасными аккумуляторами снаружи выглядела, как крупный камень. Однако, если присмотреться, можно увидеть объектив.

Шпионский девайс нашли утром — до того, как на пляж пришла основная масса посетителей, что и сорвало планы любителей подглядывать. Камера изъята, её владельцев уже устанавливают.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом скандале со скрытой камерой в Подмосковье. В марте в одном из салонов красоты в Щёлкове прошли обыски из-за слитых в Сеть видео с обнажёнными клиентками. Одна из бывших сотрудниц сообщила, что владелец заведения часто предлагал своим сотрудницам процедуру эпиляции с большим дисконтом, а проводилась она как раз в помещении с камерой.

Обложка ©

VK / "Подслушано в Электростали"

Юрий Лысенко
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