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Регион
29 мая, 06:27
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Скрытая камера записала откровение бойца ВСУ: "Мы бы с русскими на Киев пошли!"

Подполье: Боец ВСУ в приватной беседе заявил, что готов идти с русскими на Киев

Украинский военнослужащий во время приватного разговора в поезде заявил, что он, как и многие его товарищи по оружию, готов объединиться с русскими, чтобы пойти на Киев и положить конец вооружённому конфликту. Беседа военного и гражданских в вагоне поезда была тайно записана участниками пророссийского подпольного движения.

"Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И всё бы это давно закончилось", говорит боец ВСУ на записи, которую опубликовало РИА "Новости".

Украинский военнослужащий также заявил, что суммарные потери в его бригаде составили 80% убитыми. При этом командование не позволяет забирать их тела, чтобы избежать необходимости выплаты компенсаций их родственникам.

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Как ранее рассказывал Life.ru, именно об этом вчера говорил президент России Владимир Путин, заявивший, что киевский режим не относится к собственным военнослужащим по-человечески. Российский лидер подчеркнул, что именно поэтому украинских военнослужащих отправляют в невыполнимые штурмы на убой — ради создания героической картинки. Путин выразил надежду, что народ Украины скоро всё поймёт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Юрий Лысенко
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