Скрытая камера записала откровение бойца ВСУ: "Мы бы с русскими на Киев пошли!"
Подполье: Боец ВСУ в приватной беседе заявил, что готов идти с русскими на Киев
Украинский военнослужащий во время приватного разговора в поезде заявил, что он, как и многие его товарищи по оружию, готов объединиться с русскими, чтобы пойти на Киев и положить конец вооружённому конфликту. Беседа военного и гражданских в вагоне поезда была тайно записана участниками пророссийского подпольного движения.
"Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И всё бы это давно закончилось", — говорит боец ВСУ на записи, которую опубликовало РИА "Новости".
Украинский военнослужащий также заявил, что суммарные потери в его бригаде составили 80% убитыми. При этом командование не позволяет забирать их тела, чтобы избежать необходимости выплаты компенсаций их родственникам.
Как ранее рассказывал Life.ru, именно об этом вчера говорил президент России Владимир Путин, заявивший, что киевский режим не относится к собственным военнослужащим по-человечески. Российский лидер подчеркнул, что именно поэтому украинских военнослужащих отправляют в невыполнимые штурмы на убой — ради создания героической картинки. Путин выразил надежду, что народ Украины скоро всё поймёт.
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