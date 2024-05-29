Украинский военнослужащий во время приватного разговора в поезде заявил, что он, как и многие его товарищи по оружию, готов объединиться с русскими, чтобы пойти на Киев и положить конец вооружённому конфликту. Беседа военного и гражданских в вагоне поезда была тайно записана участниками пророссийского подпольного движения.

"Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И всё бы это давно закончилось", — говорит боец ВСУ на записи, которую опубликовало РИА "Новости".

Украинский военнослужащий также заявил, что суммарные потери в его бригаде составили 80% убитыми. При этом командование не позволяет забирать их тела, чтобы избежать необходимости выплаты компенсаций их родственникам.