В салоне красоты в Подмосковье прошли обыски из-за слитого видео голых клиенток со скрытой камеры
В Щёлкове обыскали студию "О-ля-ля", где скрытая камера снимала голых клиенток
В студии "О-ля-ля" в подмосковном Щёлкове прошли обыски из-за появления в Сети видео обнажённых клиенток, снятых скрытой камерой. Бывшая сотрудница салона красоты рассказала Mash, что владелец Евгений регулярно звал своих подчинённых на эпиляцию с большой скидкой в помещении, где и находилась камера.
Владелец студии "О-ля-ля" в подмосковном Щёлкове уехал после обысков. Видео © Mash
По сведениям журналистов, слить в Сеть скандальные кадры могла одна из бывших сотрудниц студии. Владелец поссорился с девушкой, после чего та не просто уволилась, но и забрала с собой часть клиенток. Бывшие подчинённые считают, что хозяин студии знал про скрытую камеру. При этом он убедил персонал в том, что устройство связано с пожарной безопасностью.
Тем не менее мастера эпиляции пытались вынудить Евгения убрать камеру, а некоторые ради спокойствия клиентов завешивали её. В итоге любопытный бизнесмен заявил, что съёмка в процедурном кабинете не ведётся, а камера на самом деле — просто противопожарный датчик. После обысков журналисты встретили Евгения и попытались взять у него комментарий. Однако он скрыл лицо под капюшоном и уехал.
А ранее Life.ru рассказывал, как найти скрытые камеры в отелях, хостелах, магазинах или съёмных квартирах. Главный секрет в том, что любое такое устройство имеет в своей конструкции объектив, который будет бликовать при свете фонаря.