В салоне красоты в Подмосковье прошли обыски из-за слитого видео голых клиенток со скрытой камеры

В студии "О-ля-ля" в подмосковном Щёлкове прошли обыски из-за появления в Сети видео обнажённых клиенток, снятых скрытой камерой. Бывшая сотрудница салона красоты рассказала Mash, что владелец Евгений регулярно звал своих подчинённых на эпиляцию с большой скидкой в помещении, где и находилась камера.

Владелец студии "О-ля-ля" в подмосковном Щёлкове уехал после обысков. Видео © Mash

По сведениям журналистов, слить в Сеть скандальные кадры могла одна из бывших сотрудниц студии. Владелец поссорился с девушкой, после чего та не просто уволилась, но и забрала с собой часть клиенток. Бывшие подчинённые считают, что хозяин студии знал про скрытую камеру. При этом он убедил персонал в том, что устройство связано с пожарной безопасностью.

Тем не менее мастера эпиляции пытались вынудить Евгения убрать камеру, а некоторые ради спокойствия клиентов завешивали её. В итоге любопытный бизнесмен заявил, что съёмка в процедурном кабинете не ведётся, а камера на самом деле — просто противопожарный датчик. После обысков журналисты встретили Евгения и попытались взять у него комментарий. Однако он скрыл лицо под капюшоном и уехал.