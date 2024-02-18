Юрист рассказал, могут ли работодатели следить за сотрудниками через камеры

Работодатель может устанавливать камеры в офисе, однако должен оповещать сотрудников. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством "Прайм".

По его словам, начальству разрешается использовать средства фото- и видеофиксации рабочего процесса, однако это должно быть прописано в локальных нормативных актах. Также кадры с работниками могут быть признаны биометрическими персональными данными, поэтому необходимо получать от сотрудников обязательное разрешение.

При этом информацию о том, что ведётся видеосъёмка, нужно прописывать на специальных табличках, расположенных в офисе. Как подчеркнул Данилов, начальство не имеет права устанавливать скрытые камеры. А вот контроль переписки, по словам юриста, возможен только в рамках рабочей учётки и корпоративной почты. За нарушение личных границ работодатель может схлопотать штраф от 300 до 700 тысяч рублей.

"Работодатель также вправе осуществлять мониторинг переписки работника, в том числе по электронной почте, потребления трафика, посещения им сайтов, если речь идёт о корпоративной учётной записи работника. Но право работника на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки исключает возможность доступа работодателя к его личному почтовому ящику без его согласия", — уточнил он.