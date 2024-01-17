Назван способ обнаружить скрытую камеру при помощи смартфона

В отелях, хостелах, магазинах или квартирах, сдаваемых в аренду, могут быть установлены скрытые камеры. Как узнать об их наличии в помещении с помощью обычного смартфона, в беседе с агентством "Прайм" рассказал преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Специалист подчеркнул, что любая камера имеет в своей конструкции объектив, который будет бликовать при свете фонаря, поэтому обнаружить её можно, включив фонарик на гаджете в тёмном помещении. Помимо этого, если устройство имеет источники инфракрасного излучения, то включенный ИК-излучатель на нём будет отображаться фиолетовым или красным цветом, что тоже можно заметить в темноте.

Также есть более технологичные способы обнаружения устройств, предназначенных для скрытого получения информации. Так, можно проверить частоты Wi-Fi-сетей на предмет нахождения в их диапазоне техники, которая там быть не должна. В то же время, по словам эксперта, существуют специальные приложения, которые ищут шпиона на профессиональном уровне.