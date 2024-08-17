"Замолчи!": Часы с микрофоном помогли раскрыть садистов из частного детского сада в Кургане

В Кургане родители с помощью маленького "шпиона" вскрыли факты насилия в частном детском саду. Одна из мам рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ, что однажды заметила на своём трёхлетнем мальчике синяки на пятках, а однажды — разбитую губу. По словам женщины, малыш стал сам не свой: плохо спал и рыдал каждый раз, когда приходил в группу. Тогда она решила сама выяснить, в чём дело, и надела на чадо часы с микрофоном. Результат ужаснул.

Запись общения воситателем с ребёнком в одном из детских садов Кургана. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

"Что за руку тебя вожу, ревёшь, что не вожу, ревёшь. Ну толку мне от тебя. Всё, замолчи! Закрывай рот!", — кричала воспитательница.

Детский сад "Мишутка" в Кургане. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Судя по записи, сотрудники "Мишутки" открыто говорят, что из детей им почти никто не нравится, а малыши — "дикари". По данным телеграм-канала, другие родители, раньше водившие чад в детский сад, поддержали маму, так как сами замечали на них подозрительные следы.

По словам родителей, в ясли ходят не более 15 детей, с ними не гуляют, так как у учреждения нет территории — помещение арендуют в административном здании. При этом малышей принимают без договора и медкарт, лишь бы платили 15 тысяч рублей в месяц.