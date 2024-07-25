В Бурятии малыши устроили массовый побег из детсада со взломом

В Железнодорожном районе Улан-Удэ трое воспитанников совершили побег из детского сада. Дети достали магнитный ключ, при помощи которого выбрались за пределы калитки учреждения.

Трое детей сбежали из детского сада в Бурятии. Видео © Telegram / TVcom_news

Как передаёт 360.ru, инцидент произошёл в детском саду "Дашенька". За пределы учреждения дети попали при помощи магнитного ключа, который взяли из тумбочки. После этого воспитанники выбежали за пределы сада. Однако долго путешествие не продлилось, беглецов оперативно вернули обратно. По факту произошедшего комитет по образованию Улан-Удэ проведёт проверку.

Мама одного из малышей рассказала, что дети совершили побег после того, как их поругала воспитательница.

"Дети нашли ключ в детском саду, проработали план, как им сбежать и поиграть на площадке, чтобы их никто не ругал. Погуляли, проголодались и решили пойти к маме покушать в кафе. Ко мне пришли на работу. <…> Пять дорог перешли. Из них только один регулируемый светофор", — рассказала женщина.