Два мальчика на спор залезли в коллектор в Казани и застряли
МЧС: Спасатели вызволили детей, которые залезли в неработающий коллектор в Казани
В Казани двое мальчиков на спор залезли в неработающий коллектор и не смогли оттуда самостоятельно выбраться. Спасателям пришлось вызволять детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Спасатели открыли люк коллектора в Казани, куда залезли двое мальчиков. Видео © Telegram / МЧС России
"В Казани двое ребят на спор залезли в неработающий коллектор, крышка люка захлопнулась. Их друзья открыть вход в подземелье не смогли", — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС дополнили, что пожарные с помощью специального инструмента "Хулиган" смогли открыть люк и вызволить несовершеннолетних.
А ранее Life.ru рассказывал, что двое сотрудников МЧС пострадали при оказании помощи людям внутри автомобиля, который провалился в яму с кипятком. Один из спасателей получил ожоги, упав в воду.