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25 июля, 09:12

Два мальчика на спор залезли в коллектор в Казани и застряли

МЧС: Спасатели вызволили детей, которые залезли в неработающий коллектор в Казани

В Казани двое мальчиков на спор залезли в неработающий коллектор и не смогли оттуда самостоятельно выбраться. Спасателям пришлось вызволять детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели открыли люк коллектора в Казани, куда залезли двое мальчиков. Видео © Telegram / МЧС России

"В Казани двое ребят на спор залезли в неработающий коллектор, крышка люка захлопнулась. Их друзья открыть вход в подземелье не смогли", — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС дополнили, что пожарные с помощью специального инструмента "Хулиган" смогли открыть люк и вызволить несовершеннолетних.

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А ранее Life.ru рассказывал, что двое сотрудников МЧС пострадали при оказании помощи людям внутри автомобиля, который провалился в яму с кипятком. Один из спасателей получил ожоги, упав в воду.

Обложка ©

МЧС России

Дарья Нарыкова
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