Два мальчика на спор залезли в коллектор в Казани и застряли

В Казани двое мальчиков на спор залезли в неработающий коллектор и не смогли оттуда самостоятельно выбраться. Спасателям пришлось вызволять детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели открыли люк коллектора в Казани, куда залезли двое мальчиков. Видео © Telegram / МЧС России

"В Казани двое ребят на спор залезли в неработающий коллектор, крышка люка захлопнулась. Их друзья открыть вход в подземелье не смогли", — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС дополнили, что пожарные с помощью специального инструмента "Хулиган" смогли открыть люк и вызволить несовершеннолетних.