В Твери двое спасателей МЧС пострадали, вытаскивая людей из ямы с кипятком
В Твери из-за прорыва трубы произошёл обвал дорожного полотна, в яму с горячей водой провалился автомобиль. Обложка © Telegram / МЧС России
Двое спасателей МЧС пострадали при оказании помощи людям внутри автомобиля, провалившегося в яму с кипятком на проезжей части. Те, кто находился внутри транспортного средства, остались невредимы, сообщили в пресс-службе ведомства чрезвычайных ситуаций.
В Твери из-за прорыва трубы произошёл обвал дорожного полотна, в яму с горячей водой провалился автомобиль. Видео © Telegram / МЧС России
"При проведении аварийно-спасательных работ пострадали сотрудники МЧС России. Вчера в Твери из-за прорыва трубы с горячей водой провалился грунт на проезжей части. В яму угодила легковушка с пассажирами. Когда специалисты МЧС России подошли к автомобилю, грунт обвалился ещё и на обочине. Один из спасателей упал в воду, его напарник получил ожоги, оказывая помощь. Люди в автомобиле не пострадали", — сказано в публикации министерства.
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