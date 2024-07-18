В Твери двое спасателей МЧС пострадали, вытаскивая людей из ямы с кипятком

Двое спасателей МЧС пострадали при оказании помощи людям внутри автомобиля, провалившегося в яму с кипятком на проезжей части. Те, кто находился внутри транспортного средства, остались невредимы, сообщили в пресс-службе ведомства чрезвычайных ситуаций.

В Твери из-за прорыва трубы произошёл обвал дорожного полотна, в яму с горячей водой провалился автомобиль. Видео © Telegram / МЧС России

"При проведении аварийно-спасательных работ пострадали сотрудники МЧС России. Вчера в Твери из-за прорыва трубы с горячей водой провалился грунт на проезжей части. В яму угодила легковушка с пассажирами. Когда специалисты МЧС России подошли к автомобилю, грунт обвалился ещё и на обочине. Один из спасателей упал в воду, его напарник получил ожоги, оказывая помощь. Люди в автомобиле не пострадали", — сказано в публикации министерства.