Мальчик, упавший со второго этажа ТЦ в Москве, сбежал из детского сада
6-летний мальчик, упавший со второго этажа в торговом центре в Новой Москве, сбежал туда из детсада. Об этом рассказали в телеграм-канале столичного департамента образования и науки.
"В одном из столичных детских садов произошла недопустимая ситуация: воспитанник шести лет выбежал за территорию сада. Поиски ребёнка начались незамедлительно. Удалось выяснить, что он пошёл в соседний торговый центр, который находится в 10 минутах от садика. Там мальчик катался на перилах и сорвался", — сказано в тексте сообщения.
В настоящее время за состоянием пострадавшего следят врачи. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего, а департамент образования обещает, что виновные понесут наказание.
Напомним, в Новой Москве 6-летний ребёнок сорвался со второго этажа в местном торговом центре. При этом мальчик находился там один, никто из взрослых за ним не присматривал. Он играл возле эскалатора, но в какой-то момент потерял равновесие, из-за чего провалился на первый этаж.
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