Мальчик, упавший со второго этажа ТЦ в Москве, сбежал из детского сада

6-летний мальчик, упавший со второго этажа в торговом центре в Новой Москве, сбежал туда из детсада. Об этом рассказали в телеграм-канале столичного департамента образования и науки.

"В одном из столичных детских садов произошла недопустимая ситуация: воспитанник шести лет выбежал за территорию сада. Поиски ребёнка начались незамедлительно. Удалось выяснить, что он пошёл в соседний торговый центр, который находится в 10 минутах от садика. Там мальчик катался на перилах и сорвался", — сказано в тексте сообщения.

В настоящее время за состоянием пострадавшего следят врачи. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего, а департамент образования обещает, что виновные понесут наказание.