В Москве 6-летний малыш рухнул со второго этажа ТЦ. За его жизнь борются врачи
В Новой Москве 6-летний ребёнок упал со второго этажа ТЦ, он госпитализирован
В Новой Москве шестилетний ребёнок упал со второго этажа торгового центра. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры, где также опубликовали видео происшествия.
В Москве 6-летний малыш рухнул со второго этажа в ТЦ. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
По данным ведомства, малыш находился без сопровождения взрослых. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
"Прокуратура Троицкого и Новомосковского округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", — говорится в сообщении.
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