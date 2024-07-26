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26 июля, 15:42

В Москве 6-летний малыш рухнул со второго этажа ТЦ. За его жизнь борются врачи

В Новой Москве 6-летний ребёнок упал со второго этажа ТЦ, он госпитализирован

В Новой Москве шестилетний ребёнок упал со второго этажа торгового центра. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры, где также опубликовали видео происшествия.

В Москве 6-летний малыш рухнул со второго этажа в ТЦ. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

По данным ведомства, малыш находился без сопровождения взрослых. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что годовалая девочка выпала из окна жилого дома в Нижнем Новгороде. Она получила серьёзные травмы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / praphab louilarpprasert

Никита Никонов
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