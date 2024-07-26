В Москве 6-летний малыш рухнул со второго этажа ТЦ. За его жизнь борются врачи

В Новой Москве шестилетний ребёнок упал со второго этажа торгового центра. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры, где также опубликовали видео происшествия.

В Москве 6-летний малыш рухнул со второго этажа в ТЦ. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

По данным ведомства, малыш находился без сопровождения взрослых. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", — говорится в сообщении.