Камера сняла, как муж кромсал девушку у ТЦ в Москве на глазах у маленького ребёнка

На юго-западе Москвы правоохранители задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку. Об этом сообщили в СК РФ.

Мужчина три раза ударил девушку ножом на юго-западе Москвы. Видео © Telegram / Столичный СК

"Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что недалеко от столичного ТЦ молодой человек на основе "личных неприязненных отношений" три раза ударил девушку ножом. Прохожие вызвали пострадавшей скорую, её удалось спасти. Нападавший оказался гражданином Киргизии, в ближайшее время его допросят.

Тем временем в Росгвардии выяснили, что мужчина является мужем пострадавшей. Супруги гуляли с ребёнком возле торгового центра, когда между ними разгорелась ссора. В разгар перепалки муж попытался забрать у жены коляску. Та оттолкнула супруга и попыталась уйти. В итоге он догнал её и ударил ножом. Свои действия он после задержания объяснить не смог.