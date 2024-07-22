В Шереметьево пьяный пассажир устроил драку с охранником и сломал ему нос
В московском аэропорту Шереметьево нетрезвый пассажир устроил драку с охранником и сломал ему нос. Об этом сообщает SHOT, опубликовавший видеозапись части инцидента.
В Шереметьево охрана задержала пьяного пассажира, напавшего на одного из сотрудников службы безопасности. Видео © SHOT
Опросив очевидцев, телеграм-канал выяснил, что потасовка случилась в терминале B, который обслуживает внутренние рейсы. Свидетели происшествия рассказали, что 21 июля в районе 21:00 изрядно пьяный пассажир рейса Москва – Иркутск попытался подняться на борт воздушного судна, но его не пустили охранники. Тот в свою очередь ничего лучше не придумал, как решить вопрос силой, и бросился на одного из сотрудников охраны.
У атакованного мужчины — перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма. Впрочем, он вместе с коллегами ответил решительно — пьяного мужчину быстро повалили на пол и нанесли ему несколько ударов дубинкой. На борт он в итоге так и не поднялся.
Ранее Life.ru рассказывал о другом конфликте, обернувшемся дракой: экс-гендир сети фитнес-клубов World Class Дмитрий Бабанов вступил в схватку почти со всем персоналом кафе "Мама Silva" сразу. Этому предшествовал скандал у стойки из-за долгого ожидания заказанной шаурмы. Работники общепита уверяют, что успокоить Бабанова не смогли, а сам недовольный клиент утверждает: на улице у кафе его били 10 человек. Результат битвы такой: разбитая губа Бабанова и сломанные швейцарские виниры за десятки тысяч долларов. Вчера стало известно, что один из сотрудников "Мама Silva" был арестован.