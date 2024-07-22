В Шереметьево пьяный пассажир устроил драку с охранником и сломал ему нос

В московском аэропорту Шереметьево нетрезвый пассажир устроил драку с охранником и сломал ему нос. Об этом сообщает SHOT, опубликовавший видеозапись части инцидента.

В Шереметьево охрана задержала пьяного пассажира, напавшего на одного из сотрудников службы безопасности. Видео © SHOT

Опросив очевидцев, телеграм-канал выяснил, что потасовка случилась в терминале B, который обслуживает внутренние рейсы. Свидетели происшествия рассказали, что 21 июля в районе 21:00 изрядно пьяный пассажир рейса Москва – Иркутск попытался подняться на борт воздушного судна, но его не пустили охранники. Тот в свою очередь ничего лучше не придумал, как решить вопрос силой, и бросился на одного из сотрудников охраны.

У атакованного мужчины — перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма. Впрочем, он вместе с коллегами ответил решительно — пьяного мужчину быстро повалили на пол и нанесли ему несколько ударов дубинкой. На борт он в итоге так и не поднялся.