Избиение экс-гендира World Class из-за шаурмы в Москве вылилось в первый арест

В Москве арестовали сотрудника общепита "Мама Silva", где был избит бывший генеральный директор сети спортзалов World Class Дмитрий Бабанов. Теперь работнику грозит тюремное заключение сроком до семи лет. Об этом пишет SHOT .

По информации телеграм-канала, после драки и сломанных винир Бабанов написал заявление. В отношении сотрудника предприятия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершённое организованной группой".

Сам инцидент произошёл вчера. Бизнесмену не понравилось долгое ожидание шаурмы, из-за чего он начал ругаться с работниками, которые позднее попросили его выйти на улицу. По словам Бабанова, возле кафе его колотили сразу десять человек. Однако этой толпе удалось лишь рассечь губу и поломать дорогущие виниры экс-владельца сети спортзалов.