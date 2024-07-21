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21 июля, 12:00

Буйную украинку из статьи Life.ru задержали за избиение москвички с внуком из-за самоката

В Москве задержали украинку, избившую восьмилетнего ребёнка и его бабушку

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали гражданку Украины, которая избила восьмилетнего мальчика за то, что он ехал на самокате по тротуару. По данным столичного главка МВД, агрессивная женщина отлупила не только ребёнка, но и его бабушку. Против украинки возбудили уголовное дело по статье "Побои".

"В четверг [18 июля] возле одного из домов на Дмитровском шоссе женщина [1969 года рождения] нанесла побои восьмилетнему ребёнку и его бабушке 1960 года рождения", — подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным Life.ru, задержанная — кассирша супермаркета с гражданством Украины. Пострадавший школьник рассказал, что на тротуаре он увидел женщину и остановился, чтобы её пропустить. Но та этот жест не оценила, схватила ребёнка и начала трясти, а затем ударила его в висок.

В Москве мигрант попытался выкинуть школьника с третьего этажа, но мальчику удалось вырваться
В Москве мигрант попытался выкинуть школьника с третьего этажа, но мальчику удалось вырваться
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Никита Осипов
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