Буйную украинку из статьи Life.ru задержали за избиение москвички с внуком из-за самоката

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали гражданку Украины, которая избила восьмилетнего мальчика за то, что он ехал на самокате по тротуару. По данным столичного главка МВД, агрессивная женщина отлупила не только ребёнка, но и его бабушку. Против украинки возбудили уголовное дело по статье "Побои".

"В четверг [18 июля] возле одного из домов на Дмитровском шоссе женщина [1969 года рождения] нанесла побои восьмилетнему ребёнку и его бабушке 1960 года рождения", — подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД.