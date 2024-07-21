Украинка избила в Москве ребёнка за то, что он ехал на самокате по тротуару

В Москве женщина избила восьмилетнего ребёнка. Как пишет SHOT, её разозлило, что школьник ехал на самокате по тротуару. Дебоширку уже задержали, она оказалась кассиршей из супермаркета с гражданством Украины.

По данным телеграм-канала, третьеклассник гостил у бабушки на Дмитровском шоссе, пока его мама была на работе. Днём мальчик катался по двору на самокате, а бабушка рядом сидела на лавочке. Сам школьник рассказывает, что на тротуаре увидел женщину и остановился, чтобы её пропустить. Но та этот жест не оценила, схватила ребёнка и начала трясти, а потом ударила его в висок.

Шокированная бабушка увидела эту картину и побежала спасать внука. Какое-то время разъярённая женщина, как уверяет пенсионерка, ещё преследовала их, но потом отстала.

Сейчас 54-летняя гражданка Украины задержана. Проводится проверка.