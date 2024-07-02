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2 июля, 16:11

Притаившийся в кустах хаски чуть не отгрыз руку ребёнку на самокате в Новосибирске

В Новосибирске собака породы хаски напала на ребёнка на самокате

В Новосибирске хаски внезапно напрыгнул и вцепился в руку мальчика, который проезжал мимо него на самокате на детской площадке. Об этом пишет SHOT.

Момент нападения собаки на проезжающего мимо мальчика. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, собака не была бесхозной. Животное пряталось от солнца в прохладных кустах на детской площадке в Ленинском районе города. Шестилетний мальчик не обратил внимания на притаившегося пса и проехал мимо на самокате.

Вдруг хаски выскочил из своего лежбища, вцепился зубами в руку ребёнка, повалил его на асфальт и начал терзать. Местные жители быстро оттащили собаку, однако мальчику понадобилась медицинская помощь. У него была искусана и расцарапана рука, но раны оказались неглубокие. То, где в этот момент находился хозяин пса, неизвестно.

В Ноябрьске стая псов откусила ребёнку часть ягодицы прямо на детской площадке
В Ноябрьске стая псов откусила ребёнку часть ягодицы прямо на детской площадке

Ранее Life.ru писал, что бродячая собака укусила девочку за лицо в Партизанском городском округе Приморья. В результате на лице ребёнка образовалась рана со следами собачьих зубов. Врачи оказали 8-летней пострадавшей медицинскую помощь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Владимир Озеров
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