Притаившийся в кустах хаски чуть не отгрыз руку ребёнку на самокате в Новосибирске

В Новосибирске хаски внезапно напрыгнул и вцепился в руку мальчика, который проезжал мимо него на самокате на детской площадке. Об этом пишет SHOT.

Момент нападения собаки на проезжающего мимо мальчика. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, собака не была бесхозной. Животное пряталось от солнца в прохладных кустах на детской площадке в Ленинском районе города. Шестилетний мальчик не обратил внимания на притаившегося пса и проехал мимо на самокате.

Вдруг хаски выскочил из своего лежбища, вцепился зубами в руку ребёнка, повалил его на асфальт и начал терзать. Местные жители быстро оттащили собаку, однако мальчику понадобилась медицинская помощь. У него была искусана и расцарапана рука, но раны оказались неглубокие. То, где в этот момент находился хозяин пса, неизвестно.