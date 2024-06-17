В Приморье собака укусила маленькую девочку за лицо

По данным надзорного органа, трагедия едва не произошла вечером 16 июня. Ребёнок 2016 года рождения получил телесное повреждение в виде укушенной раны лица. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.

"Ведомство даст оценку исполнению органом местного самоуправления обязанности по регулированию численности безнадзорных животных, а также обеспечит принятие законного итогового решения по результатам доследственной проверки", — гласит сообщение.

А жительница российской столицы недавно едва не получила шрам от крысиного укуса в интимной зоне. Грызун через канализацию попал в унитаз, на котором и сидела москвичка. До прибытия спасателей незваный гость скрылся.