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17 июня, 04:08

В Приморье собака укусила маленькую девочку за лицо

Бродячая собака напала на юную жительницу села Авангард Партизанского городского округа Приморья, укусив девочку прямо за лицо. Подробностями произошедшего поделилась краевая прокуратура.

По данным надзорного органа, трагедия едва не произошла вечером 16 июня. Ребёнок 2016 года рождения получил телесное повреждение в виде укушенной раны лица. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.

"Ведомство даст оценку исполнению органом местного самоуправления обязанности по регулированию численности безнадзорных животных, а также обеспечит принятие законного итогового решения по результатам доследственной проверки", — гласит сообщение.

Енот укусил 16-летнюю девочку в антикафе с животными в центре Москвы
Енот укусил 16-летнюю девочку в антикафе с животными в центре Москвы

А жительница российской столицы недавно едва не получила шрам от крысиного укуса в интимной зоне. Грызун через канализацию попал в унитаз, на котором и сидела москвичка. До прибытия спасателей незваный гость скрылся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fercast

Илья Пушкарев
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