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14 апреля, 19:08

Крыса вылезла из унитаза и попыталась укусить москвичку за мягкое место

Mash: В Москве к женщине в унитаз влезла канализационная крыса

В Москве крыса пролезла из канализации к сидевшей на унитазе 54-летней женщине и попыталась укусить её, пишет Mash. Москвичка вызвала МЧС, но к приезду экстренных служб прыткий грызун уже скрылся.

Женщина рассказала, что услышала странный писк и царапанье внутри труб, испугалась и позвонила спасателям, а после того, как те никого не нашли, обратилась в службу отлова.

Голодные крысы прогрызли огромную дыру в потолке в подмосковной квартире
Голодные крысы прогрызли огромную дыру в потолке в подмосковной квартире

Ранее похожая история произошла в Петербурге. Там незваного хвостатого гостя удалось поймать.

Обложка ©

Unsplash / Joshua J. Cotten

Анатолий Симоненко
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