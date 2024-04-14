Крыса вылезла из унитаза и попыталась укусить москвичку за мягкое место
Mash: В Москве к женщине в унитаз влезла канализационная крыса
В Москве крыса пролезла из канализации к сидевшей на унитазе 54-летней женщине и попыталась укусить её, пишет Mash. Москвичка вызвала МЧС, но к приезду экстренных служб прыткий грызун уже скрылся.
Женщина рассказала, что услышала странный писк и царапанье внутри труб, испугалась и позвонила спасателям, а после того, как те никого не нашли, обратилась в службу отлова.
Ранее похожая история произошла в Петербурге. Там незваного хвостатого гостя удалось поймать.
Обложка ©
Unsplash / Joshua J. Cotten