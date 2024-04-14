Крыса вылезла из унитаза и попыталась укусить москвичку за мягкое место

В Москве крыса пролезла из канализации к сидевшей на унитазе 54-летней женщине и попыталась укусить её, пишет Mash . Москвичка вызвала МЧС, но к приезду экстренных служб прыткий грызун уже скрылся.

Женщина рассказала, что услышала странный писк и царапанье внутри труб, испугалась и позвонила спасателям, а после того, как те никого не нашли, обратилась в службу отлова.