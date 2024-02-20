Голодные крысы прогрызли огромную дыру в потолке в подмосковной квартире
В Люберцах крысы ночью прогрызли натяжной потолок в квартире на девятом этаже
Жителям одной из многоэтажек в подмосковных Люберцах минувшей ночью спалось плохо. К ним в квартиру на девятом этаже пришли крысы и прогрызли натяжной потолок, сообщает "SHOT ПРОВЕРКА".
В Люберцах крысы прогрызли натяжной потолок в квартире на девятом этаже. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По данным телеграм-канала, сначала хозяев квартиры разбудил странный звук. Они долго не могли понять, что происходит, а потом увидели дыру в потолке, которую проделали голодные грызуны. В ситуации теперь предстоит разобраться сотрудникам управляющей компании.
Крысы уже не в первый раз наводят страх на жителей Люберец. Ранее в другой многоэтажке пожаловались на огромное количество грызунов в подъездах — они пробираются в квартиры и спокойно прогуливаются над натяжным потолком.
Telegram / SHOT ПРОВЕРКА