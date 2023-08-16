В Петербурге крыса наведалась "в гости" к семье через унитаз

В одной из квартир Кировского района Санкт-Петербурга 14-летняя девочка увидела плескавшуюся в унитазе крысу. Мать подростка в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказала, что её дочь после такой жуткой находки в уборной позвала отца. Мужчина не испугался грызуна и смыл его в канализацию.

В Петербурге школьница увидела плескавшуюся в унитазе крысу. Видео © Telegram / SHOT

Женщина рассказала, что за несколько дней до этого слышала странные шорохи на кухне. Из-за этого она обратилась в местную администрацию, и лишь после второй заявки коммунальщики приехали травить крыс. Вероятно, после этого одна из них и появилась в туалете.

В управляющей компании "Жилкомсервис № 1 Кировского района" уточнили, что 16 августа в доме "дополнительно провели мероприятия по дератизации". При этом представители жилкома заверили, что обращений от жильцов не было.

"Места общего пользования многоквартирного дома находятся в надлежащем санитарном состоянии. Письменное помещение чистое, сухое, закрыто на замок", — отметили они в беседе с 78.ru.

В организации добавили, что рядом с торцом и со стороны фасада дома были найдены крысиные норы, откуда и идут грызуны. При этом в управляющей компании заявили, что эта территория находится на обслуживании муниципального округа Княжево. В жилкоме же отметили, что ранее уборка была на обслуживании другой компании — договор с "Жилкомсервисом № 1 Кировского района" заключили 1 июля 2023 года.