Стаи крыс-"диверсантов" атакуют авто на подземной парковке в элитном ЖК в Москве
Испорченный провод жильца ЖК "Сердце столицы" в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Стаи крыс стали настоящей головной болью для жильцов элитного ЖК "Сердце столицы" в Москве. Причём, как пишет SHOT, грызуны заявили о себе веско: "захватили" подземную парковку и уже вывели из строя несколько премиальных автомобилей.
Жильцы сначала не могли понять причину странных массовых поломок машин. У кого-то внезапно перестала работать печка, у кого-то — парктроники, у одной из жительниц в дорогостоящем авто даже начал барахлить двигатель. В автосервисе ей сразу сообщили, что проводку сильно погрызли крысы, а её замена обойдётся в 150 тысяч рублей. Другая пострадавшая, паркуясь, чуть не разбила машину из-за того, что зверьки угостились проводами системы автоматической парковки.
Испорченные провода в машине жильцов ЖК "Сердце столицы" в Москве. Фото © Telegram / SHOT
Мириться с крысиным соседством местные жители не собираются. Они регулярно обращаются в управляющую компанию с просьбой провести обработку, но те утверждают, что делают это каждый месяц, просто вредителей якобы ничего не берёт.
К слову, ЖК "Сердце столицы" уже попадал в скандальные сводки новостей. Как рассказывал Лайф, в ноябре минувшего года житель элитного комплекса обнаружил в своём унитазе летучую мышь. Собравшись с духом, мужчина вытащил рукокрылого из западни и выпустил в окно. По его мнению, незваного гостя занесло в унитаз потоками воздуха из коллекторов, которые поднимаются с нижних этажей.