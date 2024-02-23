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Енот укусил 16-летнюю девочку в антикафе с животными в центре Москвы

23 февраля, 17:14
В столичном антикафе девочку укусил енот. Фото © t.me / SHOT

В столичном антикафе девочку укусил енот. Фото © t.me / SHOT

В Москве енот набросился на 16-летнюю девочку, которая хотела его погладить, в антикафе "Пушистая братва" на Большой Полянке. Теперь заведение ждёт проверка правоохранителей, сообщает SHOT.

В столичном антикафе девочку укусил енот. Фото © t.me / SHOT

В столичном антикафе девочку укусил енот. Фото © t.me / SHOT

Накануне днём школьница вместе с подругой пришла в антикафе. Обе заплатили за вход по 1500 рублей. В зоне с животными им разрешили погладить енота по кличке Дин. Но последний не ответил на детские ласки и вцепился в руку посетительницы. В больнице ребёнку поставили укол от бешенства, обработали и забинтовали рану.

Еноты в антикафе. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

Еноты в антикафе. Фото © t.me / Прокуратура Москвы

По словам матери пострадавшей, сотрудники заведения не извинились, отказались вернуть деньги, а также не вызвали её дочери скорую, посчитав, что она уже взрослая и сможет это сделать сама. Женщина решила обратиться в полицию и уже написала заявление. Расследование обстоятельств случившегося взяла на контроль столичная прокуратура.

Били пса лопатой: Бойцовый стаффорд насмерть загрыз пекинеса и укусил за руку хозяйку собаки
Били пса лопатой: Бойцовый стаффорд насмерть загрыз пекинеса и укусил за руку хозяйку собаки

Ранее Life.ru рассказывал, как в Крыму собака набросилась на 14-летнего школьника во время урока физкультуры. Дети играли с мячом, когда к ним выбежал пёс из частного двора. Животное схватило конус и попыталось унести его к себе в будку, но за псом бросились несколько школьников. Одного из них он укусил за живот, руку и ногу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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