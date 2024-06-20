В Ноябрьске стая псов откусила ребёнку часть ягодицы прямо на детской площадке
В Ноябрьске стая агрессивных собак покусала школьника прямо на детской площадке
Стая агрессивных собак прямо на детской площадке напала на школьника, проживающего в Ноябрьске. Как передаёт 360.ru со ссылкой на мать пострадавшего, ребёнку откусили часть ягодицы.
Собеседница канала сообщила, что она сама являлась свидетелем нападения на сына, однако помогла ему с опозданием, так как он находился далеко от неё. Женщина также рассказала, как произошёл этот инцидент.
"Около 15 собак там было. Трое напали, одна кусала. Там детские площадки. Сын бегал, я просто не успела их отогнать", — заявила женщина.
Теперь мальчику поставили прививку, он боится выходить из дома. Его мать отметила, что собаки и раньше там обитали, однако никогда не кусали детей.
Региональное управление Следственного комитета РФ уже проводит проверку по данному факту. Аналогичным образом отреагировали сотрудники городской прокуратуры.
Ранее Life.ru писал, что на юную жительницу села Авангард Партизанского городского округа Приморья недавно напала бродячая собака. Местные правоохранители сообщали, что животное укусило девочку за лицо.
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