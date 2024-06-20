В Ноябрьске стая псов откусила ребёнку часть ягодицы прямо на детской площадке

Стая агрессивных собак прямо на детской площадке напала на школьника, проживающего в Ноябрьске. Как передаёт 360.ru со ссылкой на мать пострадавшего, ребёнку откусили часть ягодицы.

Собеседница канала сообщила, что она сама являлась свидетелем нападения на сына, однако помогла ему с опозданием, так как он находился далеко от неё. Женщина также рассказала, как произошёл этот инцидент.

"Около 15 собак там было. Трое напали, одна кусала. Там детские площадки. Сын бегал, я просто не успела их отогнать", — заявила женщина.

Теперь мальчику поставили прививку, он боится выходить из дома. Его мать отметила, что собаки и раньше там обитали, однако никогда не кусали детей.

Региональное управление Следственного комитета РФ уже проводит проверку по данному факту. Аналогичным образом отреагировали сотрудники городской прокуратуры.