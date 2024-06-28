В Москве подросток сбросил самокат с рампы и проломил череп 5-летней девочке

В одном из дворов на севере Москвы школьники практиковали трюки на самокатах. Один из присутствующих школьников при спуске со скейтерской рампы выпустил из рук самокат, который мгновенно отлетел в голову проезжавшей мимо на велосипеде пятилетней девочке. Ужасающее видео публикует SHOT.

Момент, когда девочка получила травму. Видео © Telegram / SHOT

По словам женщины, её дочь сейчас находится в реанимации с проломленным черепом, ушибом и отёком головного мозга. Особенно тревожит то, что обломок кости черепа начал упираться девочке в ту часть мозга, которая отвечает за опорно-двигательные функции.

Местные жители давно высказывались о том, что разместить скейтерскую рампу на детской площадке — плохая идея, поскольку подростки часто пытаются исполнять опасные элементы. Парень, нанёсший травму малолетней девочке, по их словам, часто отпускал свой самокат в свободный полёт таким же образом.

После происшествия того самого мальчика во дворе больше не встречали. Очевидцы не смогли назвать его имени, но на вид ему было около 14 лет. Мать девочки сейчас прочёсывает все дворовые чаты, чтобы найти родителей подростка. В ближайшее время она будет писать заявление в полицию.