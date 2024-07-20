"Жрать неси!": Life.ru публикует видео громкого конфликта экс-гендиректора World Class из-за шаурмы

Бывший генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Дмитрий Бабанов, накануне избитый сотрудниками кафе "Мама Silva", ругался матом на всё заведение. Это следует из видео конфликта, которое публикует SHOT. Судя по нему, коммерсант грубо требовал свою шаурму, утверждая, что ждёт её "20 минут". Дмитрия пытались успокоить, но он только разгорячился.

Видео громкого конфликта экс-гендиректора World Class из-за шаурмы в Москве. Видео © SHOT

"Рот свой закрой! <...> Жрать неси! Я имею право кричать, я жду шаурму 20 минут... Я уже успел съесть гречку, шашлык и всё на свете", — кричал он.

По словам присутствовавших, конфликт начался всего через десять минут после заказа и мужчина ругался, несмотря на наличие в кафе детей. Более того, утверждается, что Бабанов был пьян. Когда его попросили выйти на улицу, тот начал драться с сотрудником.