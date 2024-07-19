"Вышли 10 человек": Экс-гендиректора сети фитнес-клубов World Class избили толпой из-за шаурмы в Москве
SHOT: Экс-гендира сети фитнес-клубов World Class избили из-за шаурмы в Москве
Бывшего гендиректора сети элитных фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова избили толпой из-за шаурмы в Москве. Как сообщает SHOT, у бизнесмена сотрясение мозга и перелом ребра. Также ему рассекли губу и сломали виниры за 65 тысяч долларов (около 5,7 млн рублей), которые он делал в Швейцарии.
В Москве толпой избили экс-гендиректора сети фитнес-клубов World Class из-за шаурмы. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, Бабанов с женой и племянником днём в пятницу, 19 июля, заехали перекусить в кафе-пекарню на Пятницком шоссе. Семья ждала шаурму около 30 минут. Предпринимателя возмутило такое длительное ожидание, и он сделал замечание, после чего, по словам Бабанова, на него накинулись сразу 10 человек.
"Я просто попросил быстрее сделать шаурму. <...> Вышли 10 человек и меня били на глазах у всех. <...> Кто-то будет отвечать за это", — говорит на видео Бабанов в порванной футболке.
От госпитализации бизнесмен отказался. В полицию заявление он уже написал.
Ранее Life.ru писал, что на экс-артиста "Цирка дю солей", акробата Александра Казеко напали в центре Москвы. После жестокого избиения медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и перелом руки.
Кадр из видео Telegram / SHOT