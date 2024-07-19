"Вышли 10 человек": Экс-гендиректора сети фитнес-клубов World Class избили толпой из-за шаурмы в Москве

Бывшего гендиректора сети элитных фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова избили толпой из-за шаурмы в Москве. Как сообщает SHOT, у бизнесмена сотрясение мозга и перелом ребра. Также ему рассекли губу и сломали виниры за 65 тысяч долларов (около 5,7 млн рублей), которые он делал в Швейцарии.

В Москве толпой избили экс-гендиректора сети фитнес-клубов World Class из-за шаурмы. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Бабанов с женой и племянником днём в пятницу, 19 июля, заехали перекусить в кафе-пекарню на Пятницком шоссе. Семья ждала шаурму около 30 минут. Предпринимателя возмутило такое длительное ожидание, и он сделал замечание, после чего, по словам Бабанова, на него накинулись сразу 10 человек.

"Я просто попросил быстрее сделать шаурму. <...> Вышли 10 человек и меня били на глазах у всех. <...> Кто-то будет отвечать за это", — говорит на видео Бабанов в порванной футболке.

От госпитализации бизнесмен отказался. В полицию заявление он уже написал.